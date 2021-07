Coronavirus, altri 54 positivi e un decesso. Stabili gli ospedali

Ulteriore balzo in avanti dei contagi, a dimostrazione che la circolazione del virus è aumentata, seppure ancora in modo non preoccupante: la situazione aggiornata in Liguria

Altri 54 nuovi positivi al covid-19 venerdì in Liguria, uno dei numeri più alti registrati da diversi giorni.

I nuovi positivi sono stati individuati con 2.838 tamponi molecolari e 2.562 tamponi antigenici rapidi. La maggior parte dei tamponi positivi è stata registrata nell’area di Genova - 30 - ma i casi crescono, anche se di poco, in tutte le province liguri.

Stabile la situazione negli ospedali, con un ricovero in più in media intensità rispetto a giovedì: 8 le persone ricoverate in tutta la Liguria nei reparti di media intensità, 5 in terapia intensiva. Altre 25 persone sono invece in isolamento domiciliare, per un totale di 243. I nuovi guariti sono 30 (97.919 da inizio emergenza), e c’è un’altra vittima, una donna di 87 anni morta al Galliera il 14 luglio.

Le sorveglianze attive sono 290, di cui 138 nel territorio della Asl 3. Ecco il dettaglio dei nuovi positivi:

- Imperia (Asl 1): 9

- Savona (Asl 2): 4

- Genova (Asl 3): 30

- Tigullio (Asl 4): 2

- La Spezia (Asl 5): 8

- Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Sul fronte vaccini, 1.725.549 quelli consegnati alle 16 di venerdì 16 luglio, 1.509.357 quelli somministrati, pari all’87% del totale.

Nelle ultime 24 ore il numero di somministrazioni è leggermente aumento, complice anche l’open night: 10.294 tra Pfizer e Moderna, 3.324 tra AstraZeneca e Johnson&Johnson.