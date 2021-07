Coronavirus: altri 31 casi, scendono ancora i ricoveri. ll punto in Liguria

Altri 31 casi positivi di coronavirus in Liguria giovedì 15 luglio, diagnosticati nelle 24 ore precedenti con 2.347 tamponi molecolari e 840 test rapidi.

Il bollettino di Regione e Alisa conferma che il contagio non accenna a fermarsi, anche se la situazione negli ospedali resta ampiamente sotto la soglia di allerta: 12 le persone ricoverate in tutta la Liguria per covid 19, restano 5 quelle in terapia intensiva. Di fatto quasi tutte le strutture della regione sono covid free, con l’unica eccezione del San Martino, del Galliera e del San Paolo di Savona.

Sale nuovamente invece la conta delle vittime, con un decesso proprio al San Martino, un uomo di 74 anni morto il 14 luglio: dallo scoppio della pandemia in Liguria sono morte 4.354 persone.

In sorveglianza attiva ci sono 275 persone, in isolamento domiciliare 275 - 23 in più rispetto a mercoledì - guariscono altre 7 persone (97.889 i guariti totali da inizio emergenza). Alla metà di luglio, dunque, la situazione in Liguria è di 1.458 persone ancora positive al covid-19, la maggior parte nel territorio di Genova e della provincia: 848.

Nuovi positivi, il dettaglio

Imperia (Asl 1): 5

Savona (Asl 2): 3

Genova (Asl3): 7

Tigullio (Asl 4): 3

La Spezia (Asl 5): 10

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

Vaccini, la situazione in Liguria

Sul fronte vaccini, in Liguria sono state consegnate 1.725.549 dosi e ne sono state somministrate 1.494.375, con una percentuale pari all’87%.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 8.392 dosi di Pfizer e Moderna (1.208.697 quelle totali da dicembre), 3.049 di AstraZeneca e Johnson & Johnson (285.678 da inizio campagna vaccinale).