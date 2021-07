Covid: ospedali sempre più vuoti, ma risalgono i contagi

Scendono ancora i ricoveri in ospedale, 13 in totale in tutta la regione, e si aggiunge una vittima

Balzo in avanti dei contagi da coronavirus in Liguria. Dopo giorni in cui la conta dei nuovi positivi è rimasta intorno ai 10, mercoledì sono 40 quelli diagnosticati con 2.979 tamponi molecolari e 2.679 tamponi antigenici rapidi.

Il bollettino del 14 luglio indica 1.435 positivi al virus sul territorio ligure, e conta purtroppo anche una vittima, la prima da giorni, risalente però al 30 giugno: un uomo di 74 anni deceduto al San Paolo di Savona.

Continuano a scendere invece i ricoveri. Negli ospedali della Liguria sono ricoverate per covid 13 persone, di cui 5 in terapia intensiva. Salgono le persone in isolamento domiciliare, inevitabilmente (195), in sorveglianza attiva ci sono 247 persone. Un guarito in più rispetto a ieri, per un totale di 97.882 persone guarite dal l’infezione da inizio emergenza.

Nuovi positivi, il dettaglio

Imperia (Asl 1): 6

Savona (Asl 2): 1

Genova (Asl 3): 19

Tigullio (Asl 4): 1

La Spezia (Asl 5): 8

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5

Il punto sui vaccini

Per quanto riguarda i vaccini, il numero di dosi consegnate dall'inizio dell'emergenza è di 1.676.023, e ne sono state somministrate 1.482.146, pari all'88% del totale.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 7.455 vaccini "freeze" e 3.619 vaccini a vettore virale.