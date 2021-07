Covid: altri 9 casi, si svuotano gli ospedali. Da inizio luglio nessun decesso

Sono 9 i nuovi positivi al covid-19 diagnosticqti lunedì in Liguria con 1.732 tamponi molecolari e 645 tamponi antigenici rapidi.

Da bollettino della Regione e di Alisa del 12 luglio sono 1.380 i positivi all’infezione su tutto il territorio ligure, due in più rispetto a domenica. Nessun nuovo caso è stato registrato nel territorio della Asl 2 e della Asl 4, ed è quello della Asl 3 a contarne di più (813).

La curva del contagio si conferma insomma in leggera risalita rispetto a una decina di giorni fa, ma i ricoveri in ospedale continuano a calare: 12 le persone ricoverate, di cui 4 in terapia intensiva, con diversi ospedali ormai covid-free. In isolamento domiciliare ci sono invece 163 persone, mentre non si registrano decessi per l'ennesima giornata: l'ultima vittima il primo luglio.

In sorveglianza attiva ci sono, infine, 214 persone.

Nuovi postivi oggi Genova e Liguria

- Imperia (Asl 1): 3

- Savona (Asl 2): 0

- Genova (Asl 3): 4

- Tigullio (Asl 4): 0

- La Spezia (Asl 5): 1

- Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Sul fronte vaccini, la percentuale del somministrato sul ricevuto è dell'87%, e a oggi sono state inoculate

1.457.671 dosi (1.675.662 quelle consegnate).

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.568 dosi di vaccini a mRNA (Moderna e Pfizer) e 2.562 a vettore virale (Astrazeneca e Johnson & Johnson).