Coronavirus Genova e Liguria, i dati del Primo Maggio: nuovi casi e ricoveri

Continua a calare la curva dei positivi al coronavirus in Liguria. Sabato primo maggio erano 219 i nuovi casi registrati a fronte di 4.400 tamponi molecolari e 2.472 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore.

In totale, al primo maggio, erano dunque 5.578 i casi totali di positività alla covid-19 in Liguria, 2.974 in provincia di Genova, il restante suddiviso tra Savona (965), Imperia (732), La Spezia (643). I residenti fuori regione o all’estero che risultano positivi sono 89, i casi in fase di verifica sono 202.

Sul fronte ospedali, i ricoverati continuano a scendere - 522 in tutta la regione - così come le terapie intensive (63) che calano però più lentamente. I guariti sono 264, le vittime sono 6, la più giovane di 76 anni, la più anziana di 84.

In sorveglianza attiva perché contatti di casi positivi o perché considerati casi sospetti ci sono 5.966 persone. In isolamento domiciliare, invece, restano 5.011 persone, 75 in più rispetto a venerdì.

Il dettaglio dei nuovi positivi:

Imperia (Asl 1): 37

Savona (Asl 2): 42

Genova (Asl 3): 100

Tigullio (Asl 4): 3

La Spezia (Asl 5): 34

Dal punto di vista dei vaccini contro il coronavirus, i dati di sabato 1 maggio parlano di 502.934 dosi di Pfizer e Moderna e di 118.956 dosi AstraZeneca somministrate dal 27 dicembre a oggi.