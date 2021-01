Coronavirus, il bollettino: 293 nuovi positivi, altre 15 vittime. Tra loro una 37enne

Sono 293 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Liguria domenica, 5 in meno rispetto a sabato a fronte però di circa 700 tamponi in meno effettuati: quelli di domenica sono 3.117.

Il bollettino di domenica diffuso dalla Regione Liguria riporta un totale di 82 positivi in meno sul territorio regionale, alla luce dei 360 guariti e di un numero a due cifre di nuove vittime: 15, di cui 5 sono decessi risalenti ancora al 2020. Tra il 18 e il 23 di gennaio, sono morte altre 9 persone, l’ultima stato all’ospedale di Sarzano. La più anziana era proprio quest’ultima, la più giovane una 37enne deceduta al Villa Scassi il 9 dicembre del 2020.

Sul fronte ricoveri, dopo una lieve discesa sono tornati a salire: 11 in più rispetto a sabato, per un totale di 667 persone in ospedale, 64 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 31 persone in più rispetto a sabato (3.945 persone affette da virus che si stanno curando a casa), in sorveglianza attiva perché contatti di caso confermato ci sono 5.058 persone.

I dettagli dei nuovi positivi

IMPERIA (Asl 1): 66

SAVONA (Asl 2): 79

GENOVA: 106, di cui 79 in Asl 3 e 27 in Asl 4

LA SPEZIA (Asl 5): 41

Vaccinazione in Liguria

Sul fronte vaccini, delle 65.840 dosi consegnate in Liguria ne sono state somministrate 43.002, pari al 65% della totalità dei vaccini consegnati. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sabato, ricevendo la seconda dose, sono 1.833, domenica erano in programma altre 773 dosi.