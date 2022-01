Covid, il bollettino: 4632 nuovi positivi, calano gli ospedalizzati (32 in meno)

Sono 4.632 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 30.123 tamponi (5.321 molecolari e 24.802 antigenici rapidi).

Nel dettaglio, in provincia di Imperia ci sono 665 nuovi casi, in quella di Savona 812, in quella di Genova 2.618 (2.133 in Asl 3 e 485 in Asl 4) e in quella della Spezia 502. 35 persone non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

In totale i casi di covid in Liguria in questo momento sono 58.888.

Scende il numero di ospedalizzati: 32 in meno rispetto a ieri. Nei nosocomi liguri sono attualmente ricoverati 726 pazienti, di cui 37 in terapia intensiva (26 non vaccinati, 11 vaccinati). Tra nuovi positivi e calo degli ospedalizzati, sembra che la curva di questa ondata sia in discesa.

In isolamento domiciliare si trovano 559 persone più di ieri, e i guariti aumentano di 6.917 unità.

Sono state registrate 10 nuove schede decesso che fanno riferimento a persone dai 66 ai 97 anni mancate tra il 18 e il 28 gennaio.