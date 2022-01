Covid, 5.734 positivi in Liguria nelle ultime 24 ore: 21 nuovi decessi ma calano le ospedalizzazioni

Sono 5.734 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria, sabato 22 gennaio, a fronte di 32.353 tamponi tra molecolari (5.257) e antigenici rapidi (27.096) registrati nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi positivi, 672 sono in provincia di Imperia, 927 in provincia di Savona, 3.381 in provincia di Genova (2.796 Asl 3 e 585 Asl 4) e 721 in provincia della Spezia. Sono 33 le persone non riconducibili alla residenza in Liguria.

Nella nostra regione, attualmente, 66.114 persone stanno combattendo contro il covid.

Calano gli ospedalizzati: cinque pazienti in meno rispetto a venerdì. In totale ci sono 777 ricoverati, di cui 41 in terapia intensiva (27 non vaccinati e 14 vaccinati con comorbità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate). Purtroppo si contano 21 schede decessi registrate tra il 17 e il 21 gennaio, si tratta di persone tra i 61 e i 95 anni.

In isolamento domiciliare ci sono 3.335 persone in più di ieri, mentre in sorveglianza attiva 13.322 persone. I guariti sono aumentati di 946 unità.

Per quanto riguarda i vaccini, dall'inizio dell'emergenza sono state consegnate 3.099.401 dosi, di cui 3.111.168 somministrate.