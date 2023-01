Covid, 104 nuovi positivi e 6 decessi

Sono 104 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria, a fronte di 452 tamponi molecolari e 1.369 test rapidi: questi i dati del bollettino diramato dalla Regione giovedì 12 gennaio.

Dei 104 positivi, 20 risiedono in territorio di Asl 1, 18 in quello di Asl 2, 37 in Asl 3, 13 in Asl 4 e 16 di Asl 5.

Gli attuali positivi sono 8.139: 1.248 in provincia di Sabona, 1.005 in quella di La Spezia, 941 in quella di Imperia e 4.501 in quella di Genova. 230 i malati residenti fuori provincia e 214 in fase di verifica.

In 24 ore ci sono 9 ospedalizzati in meno: attualmente ci sono 205 ricoverati con covid, di cui 5 in terapia intensiva.

Rispetto a ieri, da segnalare 166 persone in meno in isolamento domiciliare, 209 guariti in più e purtroppo sei nuove registrazioni di decessi di pazienti - di età compresa tra 83 e 101 anni - avvenuti tra il 9 e il 12 gennaio.