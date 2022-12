Covid, 755 nuovi positivi e 5 decessi

Sono 755 i nuovi positivi al covid-19 oggi, giovedì 15 dicembre 2022, a fronte di 849 tamponi molecolari e 4429 test rapidi.

Dei nuovi positivi, 129 sono residenti in Asl 1, 114 in Asl 2, 316 in Asl 3, 53 in Asl 4, 138 in Asl 5 e infine 5 non sono riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

In Liguria attualmente ci sono 13.659 positivi al coronavirus: 1936 in provincia di Savona, 2051 in quella di La Spezia, 1777 in quella di Imperia e la maggioranza, 7256, in quella di Genova. 303 persone sono residenti fuori regione e 336 sono in fase di verifica.

In totale, in ospedale ci sono 543 persone ricoverate in ospedale con covid, di cui 13 in terapia intensiva. Quattro ospedalizzati in meno rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 329 persone in meno nelle ultime 24 ore, e i guariti aumentano di 1.012 unità.

Cinque purtroppo i decessi, registrati tra il 13 e il 14 dicembre, di età compresa tra 84 e 93 anni.