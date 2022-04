Covid, 519 nuovi positivi in Liguria

Sono 519 i nuovi positivi al covid in Liguria a fronte di 681 tamponi molecolari e 2307 test antigenici rapidi. Di questi 519, 42 sono provenienti dalla provincia di Imperia, 96 da quella di Savona, 269 da quella di Genova (228 in Asl 3 e 41 in Asl 4) e 112 da quella della Spezia. In totale, in Liguria al momento ci sono 17950 persone con coronavirus.

Aumentano di 6 unità gli ospedalizzati rispetto a domenica. In totale sono ricoverate 338 persone di cui 17 in terapia intensiva. 223 persone in più in isolamento domiciliare e 625 nuovi guariti.

Due i nuovi decessi, risalenti al 22 e 23 aprile: due uomini di 63 e 96 anni, morti rispettivamente all'ospedale San Martino e in quello di Sanremo.