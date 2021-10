Coronavirus, il bollettino in Liguria conta 64 nuovi positivi, record tamponi: oltre 15mila

Sono 64 in Liguria i nuovi casi di coronavirus, a fronte di un numero record di tamponi, 12.339 test antigenici rapidi (la spinta arrivata dall'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro) e 2.830 test molecolari.

Di questi 64 nuovi positivi, 21 sono residenti nella provincia di Imperia, 3 in quella di Savona, 26 in quella di Genova (18 in Asl 3 e 8 in Asl 4), e 12 in quella della Spezia. Due persone non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Si registra anche un lieve calo nelle ospedalizzazioni, con tre persone in meno rispetto a venerdì. In ospedale rimangono 59 ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 16 persone più di ieri (in totale 840 persone). Guarite altre 57 persone, per un totale di 107.194 persone guarite dall'inizio della pandemia. Non sono registrati decessi.

In sorveglianza attiva ci sono 1309 persone in tutta la Liguria.

Per quanto riguarda i vaccini, alle ore 16 di sabato 16 ottobre 2021 sono stati consegnati dall'inizio dell'emergenza 2.546.866 dosi, di cui 2.219.746 somministrate. La percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati è dell'87%.