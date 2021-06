Coronavirus, il bollettino in Liguria: 21 nuovi positivi e nessun decesso

Sono 21 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, a fronte di 2898 tamponi molecolari e 2307 test antigenici rapidi: questi i dati del bollettino relativo a sabato 12 giugno 2021. Di questi 21 positivi, nessuno è riconducibile alla Asl 1 di Imperia che registra dunque una giornata senza nuovi casi, 11 alla Asl 2 di Savona, 6 alla provincia di Genova di cui 3 in Asl 3 e 3 in Asl 4, e altri 3 alla Asl 5 della Spezia. Un positivo non è riconducibile alla residenza in Liguria.

Attualmente in Liguria i positivi sono 1826, di cui 259 in provincia di savona, 250 alla Spezia, 99 a Imperia, 1094 a Genova, 56 residenti fuori regione e 68 in fase di verifica.

Ad oggi, in tutta la Liguria ci sono 74 ospedalizzati (uno in meno rispetto a venerdì) di cui 12 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda il numero dei guariti, c'è un incremento di 46 persone nelle ultime 24 ore.

Non si registrano deceduti.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 816, di cui 119 in Asl 1, 95 in Asl 2, 440 in Asl 3, 28 in Asl 4 e 134 in Asl 5.Per quanto riguarda i vaccini, alle ore 16 di sabato 12 giugno sono state consegnate un milione e 208.947 dosi, di cui un milione e 118.864 sono state somministrate.