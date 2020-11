Covid, in Liguria 886 nuovi positivi su 4.856 tamponi

Sono 886 i nuovi positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, su 4.856 tamponi. Di questi 886, 104 sono stati individuati da test di screening e 782 sono invece i pazienti sintomatici.

In totale, nella nostra regione ci sono attualmente 17.269 persone che hanno contratto il coronavirus, di cui la stragrande maggioranza (10.904) si trova in provincia di Genova.

Il numero degli ospedalizzati sale di 37 nuove unità, per un totale di 1.415 persone attualmente in ospedale in Liguria, di cui 81 in terapia intensiva.

Si segnalano 493 nuovi guariti, cioè pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione che risultano negativi al test molecolare, e pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi.

Due le nuove schede decessi, relative a due donne rispettivamente di 92 e 82 anni, decedute il 6 novembre presso l'ospedale di Sarzana.

In sorveglianza attiva attualmente ci sono 9.280 soggetti, di cui 2.354 in Asl 1, 1.886 in Asl 2, 3.976 in Asl 3, 617 in Asl 4 e 447 in Asl 5.