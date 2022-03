Covid, il bollettino: 1.511 nuovi positivi su 11.258 tamponi

Sono 1.511 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 11.258 tamponi effettuati, di cui 2.925 molecolari e 8.333 test rapidi antigenici.

Dei nuovi positivi, 151 abitano in provincia di Imperia, 251 in quella di Savona, 831 in quella di Genova (712 in Asl 3 e 119 in Asl 4), 274 in quella della Spezia mentre 4 persone non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

In totale, in Liguria in questo momento ci sono 17.649 persone positive. Ci sono 1485 soggetti attualmente in sorveglianza attiva. Si registrano 186 persone in isolamento domiciliare in meno rispetto a venerdì.

Si registrano 6 ospedalizzati in più rispetto a venerdì: nella nostra regione in questo momento sono ricoverate con covid 253 persone, di cui 9 in terapia intensiva (2 non vaccinati e 7 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie correlate).

Si ha notizia di un nuovo decesso (avvenuto il 22 marzo): una donna di 72 anni morta all'ospedale della Spezia.

I guariti sono 1676 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i vaccini, dall'inizio dell'emergenza in Liguria sono state somministrate 3.447.780 dosi, pari al 98% di quelle consegnate.