Covid, 25 nuovi positivi, torna a salire il numero dei ricoveri in ospedale

Sono 25 i nuovi positivi al covid-19 oggi, 13 luglio 2021, in Liguria, a fronte di 2.938 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.705 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 3, Savona (Asl 2) 2, Genova 12 tutti in Asl 3, La Spezia (Asl 5) 7, e uno non riconducibile alla residenza in Liguria.

Non si registra nessun nuovo decesso per fortuna, anche se nelle ultime 24 ore hanno fatto il loro ingresso in ospedale 5 nuovi malati di covid: in totale, ci sono 17 ospedalizzati con covid, di cui 6 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 5 nuove persone, mentre i guariti aumentano di 8 unità.

Attualmente, in tutta la regione ci sono 1397 persone positive al covid-19: 142 si trovano in provincia di Savona, 230 in provincia della Spezia, 69 in provincia di Imperia, 819 in provincia di Genova. A costoro si aggiungono 47 persone residenti fuori regione, e 90 in fase di verifica.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 225, di cui 17 in Asl 1, 24 in Asl 2, 111 in Asl 3, 35 in Asl 4, 38 in Asl 5.

Il punto sui vaccini

Per quanto riguarda i vaccini, dall'inizio dell'emergenza al 13 luglio sono state consegnate 1.675.983 dosi, di cui 1.470.827 somministrate: l'88% delle dosi consegnate sono state somministrate.