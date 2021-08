Coronavirus, 186 nuovi positivi. Nessun nuovo ospedalizzato e niente decessi

Sono 186 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3106 tamponi molecolari e 4821 test antigenici rapidi: questi i dati del bollettino di sabato 14 agosto 2021 diffusi dalla Regione.

Nel dettaglio, si contano 52 nuovi positivi in Asl 1, 9 nuovi positivi in Asl 2, 69 nuovi positivi in Asl 3, 29 in Asl 4 e 16 in Asl 5. Undici non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

In totale, attualmente, sul territorio della nostra regione ci sono 3034 persone con covid-19.

Nessun nuovo ospedalizzato rispetto a venerdì: su 78 persone in ospedale, 12 sono in terapia intensiva. Non si conta neppure nessun nuovo decesso.

I nuovi guariti sono 138, mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 1676 in tutta la Liguria: 431 in Asl 1, 294 in Asl 2, 545 in Asl 3, 112 in Asl 4, 294 in Asl 5.

Per quanto riguarda i vaccini, sono state consegnate in totale in Liguria 2.030.016 dosi dall'inizio della campagna vaccinale, di cui 1.865.545 (il 92%) somministrate.