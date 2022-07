Covid: 2.272 nuovi positivi, 326 i ricoverati

Sono 2.272 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1.319 tamponi molecolari a cui si aggiungono 16.700 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di sabato 9 luglio 2022, che riporta 493.299 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 12.188 (98 in più rispetto a ieri, +8.137 negli ultimi 33 giorni), segue La Spezia, dove i positivi sono 3.425, 2.821 e 2.580 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 544, mentre sono in fase di verifica 1.410 tamponi. Totale 22.968 persone attualmente positive (427 in più rispetto a ieri, 15.389 in 33 giorni).

I ricoverati in ospedale sono 326 (+5 rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (come ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 20.578 persone, 371 in più di ieri. I nuovi guariti sono invece 1.843, per un totale da inizio emergenza di 464.967.

Le vittime totali salgono a 5.364, nel bollettino odierno vengono conteggiati due decessi che risalgono però allo scorso 24 maggio: due donne di 95 e 96 anni morte all'ospedale di La Spezia. A oggi sono state consegnate 3.533.013 dosi di vaccino, di cui 3.527.638 sono state somministrate. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 558 dosi.

Coronavirus, i nuovi positivi

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 247

Asl 2: 360

Asl 3: 1.024

Asl 4: 246

Asl 5: 388

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria: 7.

