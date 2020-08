Coronavirus, bollettino e aggiornamenti: 7 nuovi contagi e un nuovo paziente in terapia intensiva

Aggiornamento sui casi di coronavirus in Liguria: nelle ultime ventiquattro ore sono 7 i nuovi positivi segnalati dalla Regione ieri erano stati 4. Non si registrano decessi ma un altro paziente è stato ricoverato in terapia intensiva.

Sono 14 i nuovi guariti con doppio tampone negativo e i casi totali sul territorio ligure sono 1.146, cioè 7 in meno rispetto a sabato, di cui 763 in provincia di Genova.

I numeri di tamponi, nonostante di domenica se ne facciano meno, sono invece raddoppiati rispetto a ieri superando i 2mila, per un totale di test effettuati che invece ha superato quota 200mila. Gli ospedalizzati in tutto sono 22, uno in più di ieri, e due sono in terapia intensiva, entrambi al San Martino di Genova. La maggior parte dei ricoverati si trova nel Ponente ligure (10 tra Imperia e Savona), 9 sono a Genova, 2 nel Tigullio e uno alla Spezia.

I soggetti in sorveglianza attiva, in isolamenteo a casa, sono in tutto 718, di cui 378 in provincia di Genova.

Bollettino coronavirus Italia

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 250.566 persone (+463; ieri +347) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.205** sono decedute (+2, nelle ultime 24 ore; ieri i morti erano stati 13) e sono state dimesse 202.098(+151, ieri +305).



Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 13.263 (+310, ieri +29); il conto sale a 250.566 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 763 (-8, ieri -8), di cui 45 in terapia intensiva (+2, ieri +1).