Coronavirus, il bollettino: altri 387 positivi, quasi 500 guariti

Altri 387 nuovi positivi al coronavirus in Liguria in Liguria giovedì 8 aprile, diagnosticati con 5.192 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.773 tamponi antigenici rapidi.

I positivi al covid in Liguria all’8 aprile sono dunque 7.869, di cui 3.579 tra Genova e la sua provincia. Segue Savona con 1.698, Imperia con 1.308 e La Spezia con 953, mentre i liguri fuori regione o all’estero i positivi sono 108. Sono invece in corso di verifica 223.

Sul fronte ospedali, i ricoverati sono 755, di cui 79 in terapia intensiva, due in più rispetto a mercoledì. Calano le persone che si stanno curando a casa: 246 in meno rispetto a 24 ore fa, 6.973 in totale, mentre i guariti sono 496. Sale la conta delle vittime: 13, di cui 7 vittime registrate tra il 2 e il 6 aprile, altre 6 negli ultimi giorni di marzo.

In sorveglianza attiva ci sono 7.297 persone, la gran parte nel territorio della Asl 3 (2.621).

Il dettaglio dei nuovi positivi:

- Imperia (Asl 1): 62

- Savona (Asl 2): 74

- Genova (Asl 3): 165

- Tigullio (Asl 4): 26

- La Spezia (Asl 5): 58

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Vaccini, i numeri in Liguria all’8 aprile

A giovedì 8 aprile i vaccini consegnati in Liguria erano 483.380, di cui 364.742 somministrati, pari al 75% del totale.