Coronavirus, il bollettino: 111 nuovi casi, altri 10 ricoverati e due vittime

Superano i 100 (111, per l'esattezza) i nuovi casi di coronavirus in Liguria, diagnosticati su 1.586 tamponi.

Il bollettino di domenica diffuso da Alisa e Regione Liguria riporta che a oggi sono 1.862 le persone positive alla covid-19 in Liguria. Sotto stretta osservazione il territorio della Spezia e la sua provincia, che negli ultimi giorni hanno fatto registrsto un'impennata di casi (spingendo anche a emettere un'ordinanza che obbliga all'uso della mascherina tutto il giorno, all'aperto, se non si riesce a mantenere la distanza), complice un cluster che, secondo quanto chiarito dalla Regione, sarebbe causato da un festa organizzata in Toscana che avrebbe dato vita a una serie di “sotto cluster”.

Le persone ricoverate in ospedale salgono a 71, e dunque 10 in più rispetto a sabato, e le terapie intensive occupate passano da 7 a 9, di cui 5 nella Asl 5, 2 nella Asl 2 e altre 2 al San Martino.

Salgono anche le persone che si stanno curando a domicilio, che diventano 697 (51 in più rispetto a sabato), mentre i guariti sono 17. Purtroppo si segnalano altre due vittime, due donne di 92 e 94 anni ricoverate all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana decedute sabato.

La maggior parte dei nuovi casi, come detto, si registra nel territorio dello spezzino, per un totale di 387. A Genova e nella sua provincia resta comunque il numero più alto complessivamente, con 932 persone positive al coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aumentano anche le sorveglianze attive, e cioè le persone in isolamento a casa perché contatti di casi positivi: sono 1.908, una ventina in più rispetto a sabato, e l’aumento maggiore si registra nel territorio della Asl 3, dove sono 725.