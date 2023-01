Coronavirus: gli attuali positivi tornano sotto quota diecimila, altri 11 decessi

Sono 320 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 517 tamponi molecolari a cui si aggiungono 2.646 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di giovedì 6 gennaio 2023, che riporta 655.830 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 5.153, segue La Spezia, dove i positivi sono 1.449, 1.400 e 1.125 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 279, mentre sono in fase di verifica 225 tamponi. Totale 9.631 persone attualmente positive.

I ricoverati in ospedale sono 323 (13 in meno di ieri), di cui 9 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 3.942 persone, - 190 nelle ultime 24 ore. I nuovi guariti sono 501, per un totale da inizio emergenza di 640.391. Sono stati somministrati 3.708.264 vaccini di cui 822 nelle ultime 24 ore.

Le vittime totali sono 5.808, undici in più di ieri: si tratta di quattro donne e sette uomini di età compresa tra 80 e 100 anni, deceduti tra il 5 dicembre e il 6 gennaio, dieci all'ospedale di Sarzana, una a quello di Sanremo.

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata: