Coronavirus, il bollettino di martedì 5 luglio con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, erano 688 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 383 tamponi molecolari a cui si aggiungono 2.336 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di lunedì 4 luglio 2022, che riporta 480.209 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 10.145 (100 in più rispetto a ieri, +6.094 negli ultimi 28 giorni), segue La Spezia, dove i positivi sono 2.844, 2.272 e 1.906 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 460, mentre sono in fase di verifica 1.041 tamponi. Totale 18.668 persone attualmente positive (235 in più rispetto a ieri, 11.089 in 28 giorni).

I ricoverati in ospedale sono 272 (+22 rispetto a ieri), di cui 7 in terapia intensiva (uno più di ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 17.478 persone, 607 in più di ieri. I nuovi guariti sono invece 452, per un totale da inizio emergenza di 456.869.

Le vittime totali sono 5.360, una più di ieri: si tratta di una donna di 84 anni, deceduta il 2 luglio all'ospedale di Albenga. A oggi sono state consegnate 3.532.996 dosi di vaccino, di cui 3.523.786 sono state somministrate. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 398 dosi.

Coronavirus, i nuovi positivi

Sono 688 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 383 tamponi molecolari a cui si aggiungono 2.336 test antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 46

Asl 2: 138

Asl 3: 344

Asl 4: 31

Asl 5: 129

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria: 0.

Notizia in aggiornamento.

