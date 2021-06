Coronavirus, il bollettino di sabato 5 giugno 2021 con nuovi casi e decessi

Il quadro dell'emergenza covid-19 in Liguria con i dati aggiornati relativi a nuovi contagi, vaccini, tamponi, ospedalizzati, guariti e deceduti

In attesa dei dati odieri, venerdì 4 giugno si sono registrati venti nuovi casi positivi di coronavirus in Liguria diagnosticati nelle ultime 24 ore con 2.766 tamponi molecolari e 2.533 tamponi antigenici rapidi.

A fronte degli 80 nuovi guariti, i positivi totali in regione scendono dunque 2.099, di cui 120 ricoverati in ospedale (28 in terapia intensiva). Dei nuovi casi, 12 sono stati diagnosticati nell’area della provincia di Genova, 2 nel Tigullio, uno a Imperia, 2 a Savona e 3 alla Spezia.

Gran parte degli ospedali liguri sono dunque di fatto covid free, mentre in isolamento domiciliare restano 737 persone. In sorveglianza attiva ci sono 1.216 persone, 500 nell’area della Asl 3.

La conta delle vittime non accenna però ad azzerarsi: due le persone morte il 3 giugno, due uomini di 74 e 81 anni, cui si aggiunge un 62enne morto al Galliera il 29 maggio.

Sale il numero delle persone vaccinate: somministrata la milionesima dose proprio venerdì 4 giugno, in totale i vaccini inoculati sono 1.006.705 su 1.078.750 inviati, una percentuale del 93% sul totale.