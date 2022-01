Coronavirus: 2.231 nuovi positivi, 14 ricoveri e 9 decessi

Sono 2.231 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, quando sono stati effettuati 8.060 tamponi molecolari un numero non precisato di tamponi antigenici rapidi a causa di un problema tecnico. Il bollettino della Regione Liguria riporta, mercoledì 5 gennaio, 157.871 casi positivi totali da inzio emergenza.

Alisa comunica che a seguito di un problema informatico verificatosi al server, i dati del bollettino di oggi risultano però incompleti. In particolare, non è stato possibile rilevare il numero di tamponi antigenici rapidi e determinare il numero di guariti delle ultime 24 ore.

Liguria Digitale fa sapere che in giornata si sono registrati problemi temporanei che, fortunatamente, hanno riguardato solo uno dei due sistemi a disposizione (in parallelo) degli operatori per la registrazione dei tamponi. I problemi sono riconducibili al prolungarsi oltre il previsto dei lavori di ampliamento del sistema Poliss con la nuova importante funzionalità relativa all’uso dei tamponi rapidi antigenici per certificare il contagio. Le farmacie e i medici di medicina generale hanno quindi sempre avuto a disposizione, per registrare i tamponi, il secondo sistema (attraverso la tessera sanitaria).

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 10.298 (981 in più di ieri); seguono Imperia, dove i positivi sono 4.237; 4.039 e 3.872 quelli delle province, rispettivamente, di La Spezia e di Savona. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 257, mentre sono in fase di verifica 851 tamponi. Totale 21.332 persone attualmente positive, 2.212 in più rispetto a ieri.

I ricoverati in ospedale sono 607 (14 in più di ieri) di cui 45 in terapia intensiva (uguale a ieri), di cui 31 non vaccinati e 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 14.440 persone, 583 in più rispetto a ieri. Per il problema informatico non è possibile conoscere il numero di nuovi guariti che restano da inizio emergenza di 129.682 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020).

Le vittime totali salgono a 4.635, nove in più di ieri. Un uomo di 60 anni è morto il 31 dicembre 2021 all'ospedale di Savona; un 75enne e una 92enne sono decedute, rispettivamente il 3 gennaio 2022 e il 4 gennaio 2022, al Villa Scassi di Sampierdarena; una donna di 82 anni è spirata il 3 gennaio 2021 al San Martino; un 71enne e una 81 sono mancate entrambe il 4 gennaio all'ospedale di Savona; una 78enne e un 89enne sono morti il 4 gennaio all'ospedale di Sanramo e, infine, un 83enne, il 4 gennaio, all'ospedale di Albenga.

A oggi sono state consegnate 2.857.067 dosi di vaccino, di cui 2.872.583 sono già state somministrate. Sconosciuta anche la percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 16.841 dosi.

Coronavirus, i nuovi positivi

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 439

Asl 2: 345

Asl 3: 870

Asl 4: 114

Asl 5: 345

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 118

