Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, erano 1.052 i casi rilevati dall'esame di 6.619 tamponi eseguiti, secondo il bollettino della Regione di martedì 3 novembre, che riporta 30.995 casi positivi totali da inizio emergenza, 27.481 dei quali sintomatici. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 9.521, seguita da La Spezia, dove i positivi sono 1.758; 1.320 e 1.118 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 295, mentre sono in fase di verifica 623 tamponi.

I ricoverati in ospedale sono 1.211, di cui 64 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono 8.618 persone. Seicentocinquantaquattro i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 14.550 sulla totalità di 30.995 persone che si sono ammalate (dal 27 ottobre per risultare guariti basta un solo tampone negativo). Le vittime totali sono 1.810, ovvero 20 in più di ieri.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 782, in quello della Asl 2 invece 1.793, 2.619 quelle in Asl 3, 624 in Asl 4, 493 in Asl 5.

Sono 1.052 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.619 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl1: 98 (35 contatti caso confermato, 63 attività screening)

Asl2: 45 (11 contatto caso confermato, 32 attività screening, 2 settore sociosanitario)

Asl3: 838 (230 contatto caso confermato, 607 attività screening, 1 rientro viaggio)

Asl4: 11 (3 contatto caso confermato, 8 attività screening)

Asl5: 60 (32 contatto caso confermato, 28 attività screening).

La specificazione dell'Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

