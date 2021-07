Coronavirus, 156 nuovi casi e un decesso

Sono 156 i nuovi casi rilevati dall'esame di 3.452 tamponi molecolari effettuati e 3.967 tamponi rapidi antigenici, secondo il bollettino della Regione di sabato 31 luglio 2021, che riporta 105.328 casi positivi totali da inizio emergenza. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 1.258 (29 meno di ieri), seguita da La Spezia, dove i positivi sono 414; 322 e 230 quelli delle province, rispettivamente, d'Imperia e di Savona. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 50, mentre sono in fase di verifica 232 tamponi. Totale 2.506 persone attualmente positive (87 più di ieri).

I ricoverati in ospedale sono 42 (tre in meno di ieri), di cui 9 in terapia intensiva (uno più di ieri), mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono 1.162 persone, 45 più di ieri. Sono invece 68 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 98.459 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020). Le vittime totali sono 4.363: l'ultima è una 83enne, deceduto il 29 luglio all'ospedale Galliera.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 251, in quello della Asl 2 invece 156, 490 quelle in Asl 3, 92 in Asl 4, 241 in Asl 240, per un totale di 1.229. A oggi sono state consegnate 1.852.180 dosi di vaccino, di cui 1.723.348 sono già state somministrate, con una percentuale del 93% dei vaccini somministrati su quelli consegnati. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 11.090 dosi.