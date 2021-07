Coronavirus, il bollettino di venerdì 30 luglio con nuovi casi e decessi

In attesa dei dati odierni, erano 116 i nuovi casi rilevati dall'esame di 3.197 tamponi molecolari effettuati e 2.858 tamponi rapidi antigenici, secondo il bollettino della Regione di giovedì 29 luglio 2021, che riporta 105.050 casi positivi totali da inizio emergenza. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 1.237 (25 più di ieri), seguita da La Spezia, dove i positivi sono 396; 265 e 204 quelli delle province, rispettivamente, d'Imperia e di Savona. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 51, mentre sono in fase di verifica 223 tamponi. Totale 2.376 persone attualmente positive (60 più di ieri).

I ricoverati in ospedale sono 39 (quattro in meno di ieri), di cui 7 in terapia intensiva (uno più di ieri), mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono 1.061 persone, 59 più di ieri. Sono invece 55 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 98.313 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020). Le vittime totali sono 4.361: l'ultima è una 82enne, deceduta il 27 luglio all'ospedale San Martino.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 227, in quello della Asl 2 invece 99, 411 quelle in Asl 3, 77 in Asl 4, 226 in Asl 5, per un totale di 1.040. A oggi sono state consegnate 1.852.066 dosi di vaccino, di cui 1.693.089 sono già state somministrate, con una percentuale del 91% dei vaccini somministrati su quelli consegnati. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 18.043 dosi.

Il dettaglio dei nuovi positivi

Sono 116 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria su 3.197 tamponi molecolari effettuati e 2.858 tamponi rapidi antigenici. Il dato è riferito alla effettiva residenza della persona testata Questo il dettaglio:

Asl 1: 20

Asl 2: 14

Asl 3: 40

Asl 4: 16

Asl 5: 22

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4.

