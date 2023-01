Coronavirus, il bollettino di lunedì 30 gennaio con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, erano 67 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria, a fronte di 173 tamponi molecolari e 785 test rapidi: questi i dati del bollettino diramato dalla Regione domenica 29 gennaio.

Dei 67 positivi, 16 risiedono in territorio di Asl 1, 7 in quello di Asl 2, 29 in Asl 3, 8 in Asl 4 e 7 di Asl 5.

Gli attuali positivi sono 6.754: 1.044 in provincia di Savona, 689 in quella di La Spezia, 830 in quella di Imperia e 3.881 in quella di Genova. 199 i malati residenti fuori provincia e 111 in fase di verifica.

In 24 ore da segnalare un ospedalizzato in più: attualmente ci sono 158 ricoverati con covid, di cui 4 in terapia intensiva.

Rispetto a ieri, da segnalare 107 persone in meno in isolamento domiciliare, 108 guariti in più e nessun deceduto.

Per quanto riguarda i vaccini anti covid, sono 23 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore.

Notizia in aggiornamento.