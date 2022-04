Covid in Liguria: 1.283 nuovi casi, incidenza stabile

Sono 1.283 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1.798 tamponi molecolari a cui si aggiungono 7.617 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di sabato 30 aprile 2022, che riporta 426.923 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 8.588 (272 meno di ieri), segue La Spezia, dove i positivi sono 2.674, 2.372 e 2.265 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 355, mentre sono in fase di verifica 692 tamponi. Totale 16.946 persone attualmente positive (463 in meno rispetto a ieri).

I ricoverati in ospedale sono 330 (uno meno di ieri), di cui 14 in terapia intensiva (come ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 16.508 persone, 174 in meno di ieri. I nuovi guariti sono invece 1.742, per un totale da inizio emergenza di 404.704.

Le vittime totali salgono a 5.273, quattro più di ieri: nel bolletino odierno è conteggiato un decesso che risale allo scorso mese di gennaio (una 90enne in Asl 5), e altri tre di venerdì 29 aprile 2022: una 73enne in Asl 5 e due 90enni, un uomo e una donna deceduti a Sam Martino e a Savona.

A oggi sono state consegnate 3.531.679 dosi di vaccino, di cui 3.480.035 sono già state somministrate (il 99%). Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 948 dosi.

Coronavirus, i nuovi positivi

Sono 1.283 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1.798 tamponi molecolari a cui si aggiungono 7.617 test antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 172

Asl 2: 200

Asl 3: 573

Asl 4: 127

Asl 5: 207

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4.

Ansaldi, Alisa: "Incidenza stabile"

"Il quadro epidemiologico - spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi - presenta una situazione stabile per quanto riguarda l’incidenza dei nuovi casi. Dopo il picco di gennaio e la discesa avvenuta nel mese di febbraio, la situazione si è sostanzialmente stabilizzata per diverse settimane. Il dato principale resta quello della pressione ospedaliera: abbiamo raggiunto il punto più basso a cavallo tra febbraio e marzo, dopodiché siamo stati sostanzialmente stabili con una trentina di ingressi giornalieri nei nostri ospedali, fino a metà aprile. Poi c’è stato un leggero incremento fino a 40 accessi giornalieri, ma nell’ultima settimana abbiamo visto nuovamente una discesa degli ingressi nei nostri ospedali, tornando ai livelli precedenti, con effetti positivi anche sulla pressione ospedaliera e con la curva che è tornata a scendere".

"Ad oggi nella Clinica di Malattie infettive - aggiunge il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti - soltanto un paziente è affetto con polmonite da covid. Oggi il 90% di quelli che sono classificati come pazienti covid in ospedale, nella realtà si trovano ricoverati per altre patologie e incidentalmente sono positivi al tampone".

