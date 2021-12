Coronavirus, il bollettino di venerdì 3 dicembre con nuovi casi e decessi

In attesa dei dati odierni, erano 600 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria, a fronte di 5.230 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 12.116 tamponi antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di giovedì 2 dicembre 2021, che riporta 123.548 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 3.067 (134 in più di ieri, +1.207 negli ultimi dieci giorni), seguita da Savona, dove i positivi sono 1.001; 1.017 e 798 quelli delle province, rispettivamente, di Imperia e di La Spezia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 88, mentre sono in fase di verifica 194 tamponi. Totale 6.165 persone attualmente positive, 323 in più rispetto a ieri.

I ricoverati in ospedale sono 180 (tre in più di ieri) di cui 21 in terapia intensiva (uguale a ieri), di cui 19 non vaccinati e 2 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 4.388 persone, 24 in più rispetto a ieri. Sono invece 277 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 112.915 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020). Le vittime totali sono 4.468, nessuna registrata nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 737, in quello della Asl 2 invece 784, 1.288 quelli in Asl 3, 507 in Asl 4, 487 in Asl 5, per un totale di 3.803. A oggi sono state consegnate 2.617.203 dosi di vaccino, di cui 2.617.204 sono già state somministrate, con una percentuale del 95% dei vaccini somministrati su quelli consegnati. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 12.762881 dosi.

Asl 1: 127

Asl 2: 154

Asl 3: 194

Asl 4: 68

Asl 5: 56

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1.

