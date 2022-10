Coronavirus, il bollettino di venerdì 28 ottobre con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, erano 817 i nuovi positivi in Liguria giovedì 27 ottobre 2022, a fronte di 1017 tamponi molecolari e 4614 test antigenici.

In totale 13.112 gli attuali positivi nella nostra regione in questo momento: 1988 in provincia di Savona, 1736 in quella della Spezia, 1606 in quella di Imperia e 7124 in quella di Genova. 303 persone sono residenti fuori regione, e 355 in fase di verifica.

Dei nuovi positivi, invece, 100 sono registrati in Asl 1, 116 in Asl 2, 385 in Asl 3, 83 in Asl 4 e 132 in Asl 5. Una persona non è riconducibile alla domiciliazione in Liguria.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati, si registrano 2 persone in più negli ospedali liguri rispetto a ieri: 250 sono i ricoverati in totale di cui 8 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare 80 persone in meno rispetto a ieri, mentre i guariti aumentano di 973 unità. Una persona è morta ieri: un uomo di 84 anni, mancato all'ospedale di Villa Scassi.

I dati nazionali: