Coronavirus, 67 nuovi casi in Liguria: nessun decesso nelle ultime 48 ore

Sono 67 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, diagnosticati con 3.335 tamponi molecolari e 2.418 tamponi antigenici rapidi.

A venerdì 28 maggio sono dunque 2.862 i positivi al coronavirus in Liguria, mentre in ospedale ci sono 163 persone ricoverate per l’infezione, 37 in terapia intensiva: scendono ancora, dunque, i ricoveri, così come accaduto nelle ultime settimane.

Scendono anche le persone in isolamento domiciliare (1.106, 26 in meno rispetto a giovedì) e si registrano altri 113 guariti. Una vittima, uhm uomo di 89 anni deceduto il 26 maggio all’ospedale di Sanremo.

In sorveglianza attiva ci sono invece 1.649 persone. Sul fronte vaccini, in Liguria è stato somministrato il 95% di quelli consegnati (974.550).

Il dettaglio dei casi positivi: