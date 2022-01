Coronavirus, il bollettino di venerdì 28 gennaio con nuovi casi e decessi

In attesa dei dati odierni, erano 5.388 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 5.648 tamponi molecolari a cui si aggiungono 23.955 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di giovedì 27 gennaio 2022, che riporta 282.593 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 33.913 (463 più di ieri), seguono Savona, dove i positivi sono 9.783, 8.436 e 7.678 quelli delle province, rispettivamente, di Imperia e La Spezia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 981, mentre sono in fase di verifica 1.991 tamponi. Totale 62.782 persone attualmente positive (959 in più rispetto a ieri).

I ricoverati in ospedale sono 757 (26 in meno di ieri), di cui 40 in terapia intensiva (come ieri), 26 non vaccinati e 14 con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate. In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 44.453 persone, 2.205 in più rispetto a ieri. I nuovi guariti sono invece 4.420, per un totale da inizio emergenza di 214.964 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020).

Le vittime totali salgono a 4.847, 9 più di ieri: si tratta di decessi registrati tra il 25 e il 26 gennaio 2022, tre all'ospedale di Sanremo, così come al Villa Scassi, due al San Martino e uno a Sestri Levante. La vittima più giovane aveva 46 anni, la più anziana 93. A oggi sono state consegnate 3.145.664 dosi di vaccino, di cui 3.173.846 sono già state somministrate (il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento). Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 15.166 dosi.

Coronavirus, i nuovi positivi

Sono 5.388 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 5.648 tamponi molecolari a cui si aggiungono 23.955 test antigenici rapidi (29.603 totali). Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 816

Asl 2: 952

Asl 3: 2.467

Asl 4: 551

Asl 5: 586

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 16.

