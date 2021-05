Coronavirus, il bollettino: calano ancora nuovi casi e ricoveri

Continua la discesa della curva del contagio da coronavirus in Liguria. Giovedì 25 maggio sono 49 i nuovi positivi registrati in regione, diagnosticati con 3.056 tamponi molecolari e 2.638 tamponi antigenici rapidi.

Il contagio scende in tutte le province liguri, con quella di Genova e Savona le uniche a rimanere a due cifre (rispettivamente 25 e 14 nuovi casi). I casi positivi totali nel territorio regionale scendono dunque sotto i 3.000 (2.909).

Calano, ancora, anche i ricoveri: 178 in totale in tutta la Liguria, di cui 36 in terapia intensiva. Il calo è registrato in tutti gli ospedali della regione con l’unica eccezione del Gallino, che ha invece un ricoverato in più. In isolamento domiciliare ci sono 1.132 persone, 73 in meno rispetto a mercoledì, i nuovi guariti sono 84.

Due ancora le vittime, entrambe di martedì: due donne di 65 e 77 anni, decedute al San Martino. Sul fronte invece sorveglianze attive, sono 1.748 in tutta la regione.

Spostandosi sui vaccini, in Liguria la percentuale di somministrati su ricevuti è del 93%: 974.550 quelli arrivati, 911.171 quelli somministrati.

Dettaglio nuovi casi: