Coronavirus, gli aggiornamenti: 3 nuovi casi, una terapia intensiva

Crescono le persone positive al coronavirus in Liguria: a domenica 26 luglio erano 1.150 i casi confermati, uno in più rispetto a sabato, e 3 i nuovi casi diagnosticati su 1.083 tamponi eseguiti.

Il bollettino di domenica della Regione riporta 10.150 casi positivi totali da inizio emergenza, 8.878 dei quali sintomatici. A Savona, luogo in cui si è registrato il cluster del ristorante Best Sushi, i nuovi positivi sono 2, per un totale di 142. Scendono invece a 151 quelli registrati nella provincia di Genova, 80 e 23 quelli delle province, rispettivamente, di Imperia e Savona. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 54, mentre sono in fase di verifica 98 tamponi.

I ricoverati in ospedale sono 30, in aumento (erano 27 sabato), di cui uno in terapia intensiva, al San Martino, mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, restano 173 persone. Quattro i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 7.436 sulla totalità di 10.150 persone che si sono ammalate. I decessi sono 1.566, fortunatamente invariati da qualche giorno.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 27, in quello della Asl 2 invece 1.085 (conseguenza del cluster savonese, sabato erano 1.070), 239 quelle in Asl 3, 57 in Asl 4, 81 in Asl 5.

Coronavirus, il cluster di Savona

Per quanto riguarda Savona, restano 71 i positivi correlati al cluster savonese: nessun nuovo caso nella giornata di domenica. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 90 tamponi, tutti negativi. Il totale dei tamponi refertati è 1900. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni