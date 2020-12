Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

Altri 445 nuovi casi di coronavirus in Liguria, diagnosticati sulla base di 4.130 tamponi molecolari, cui si aggiungono altri 2.416 tamponi antigienici.

Il bollettino del 25 dicembre della Regione e di Alisa conferma i numeri degli ultimi giorni: i nuovi positivi crescono maggiormente nel territorio della Asl 3, con 236 persone contagiate, per un totale di 3.115 positivi nella provincia genovese. Segue quella di Savona (1.062 positivi), complici i cluster individuati in rsa, quella della Spezia (804), e infine Imperia, con 421 persone positive.

Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 158, mentre sono in fase di verifica 246 tamponi. Il totale dei positivi sul territorio ligure, al 25 dicembre, è dunque di 5.806 persone, con 11 nuove vittime (la più giovane ha 72 anni, la più anziana 92).

I ricoverati in ospedale scendono: 727 in tutta la Liguria, 24 in meno rispetto alla Vigilia, mentre le terapie intensive occupate restano 64. La maggior parte, 207, sono al policlinico San Martino, al Villa Scassi sono 67, al Galliera 89. I guariti sono ben 1.607 (sono pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione e risultano negativi al test molecolare, ma anche pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi).

Sul fronte sorveglianze attive, sono 5.690 le persone che stanno trascorrendo il natale in auto isolamento perché contatti di casi positivi. Le persone che si stanno curando a casa, invece, sono 4.942.

Il dettaglio dei nuovi positivi: