Coronavirus, il bollettino di martedì 26 aprile con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, erano 519 i nuovi positivi al covid in Liguria a fronte di 681 tamponi molecolari e 2307 test antigenici rapidi, secondo il bollettino di lunedì 25 aprile. Di questi 519, 42 sono provenienti dalla provincia di Imperia, 96 da quella di Savona, 269 da quella di Genova (228 in Asl 3 e 41 in Asl 4) e 112 da quella della Spezia. In totale, in Liguria al momento ci sono 17950 persone con coronavirus.

Aumentano di 6 unità gli ospedalizzati rispetto a domenica. In totale sono ricoverate 338 persone di cui 17 in terapia intensiva. 223 persone in più in isolamento domiciliare e 625 nuovi guariti.

Due i nuovi decessi, risalenti al 22 e 23 aprile: due uomini di 63 e 96 anni, morti rispettivamente all'ospedale San Martino e in quello di Sanremo.

Notizia in aggiornamento.