Coronavirus, il bollettino di venerdì 25 giugno con nuovi casi e decessi

In attesa dei dati di oggi, ieri si sono registrati ancora dieci nuovi positivi al coronavirus in Liguria, diagnosticati su 2.918 tamponi molecolari e 5.785 test rapidi antigenici.

Il bollettino del 24 giugno inviato dalla Regione e da Alisa indica 1.633 positivi totali in Liguria, di cui poco meno di 1.000 a Genova e provincia (974). Ancora in discesa i ricoveri, con 29 persone negli ospedali liguri per infezione da covid-19 di cui 8 in terapia intensiva. Aumentano dunque gli ospedali covid free, mentre in isolamento domiciliare restano 180 persone.

Il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl 1: 0

Asl 2: 4

Asl 3: 4

Asl 4: 0

Asl 5: 2

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0.

I nuovi guariti sono 17, ma la buona notizia riguarda i decessi: nessuna vittima registrata nelle ultime 24 ore. Scendono anche le persone in sorveglianza attiva, 573 su tutto il territorio ligure, di cui 398 in quello della Asl 3.

Sul fronte vaccini, i consegnati sono saliti a 1.415.598, i somministrati a 1.269.609, con una percentuale di somministrazione che scende leggermente e si attesta al 90%. Nelle ultime 24 ore sono state 9.644 le dosi di Pfizer e Moderna somministrate, 2.286 quelle di AstraZeneca e Johnson & Johnson, poco meno di 12.000 dosi in totale.