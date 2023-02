Covid, a tre anni dal primo caso in Liguria: 65 i nuovi contagi

"Il 25 febbraio 2020 ad Alassio veniva scoperto il primo caso di Covid in Liguria e iniziava la lunga battaglia contro il virus. Tre anni dopo, il nostro pensiero va prima di tutto alle vittime, alle famiglie spezzate, a chi ha dovuto lottare contro la malattia lontano dai propri cari.

E poi alle donne e agli uomini della nostra sanità, che con spirito di sacrificio e abnegazione hanno combattuto in prima linea per salvare vite e sono stati il motore della nostra campagna vaccinale. Se oggi il Covid non ci fa più paura lo dobbiamo al vaccino e all’impegno incessante di tanti professionisti che ci hanno restituito la libertà e la speranza nel futuro. Senza mai dimenticare le perdite e il dolore che non solo la Liguria ma tutto il Paese hanno dovuto affrontare". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti ricordando l'arrivo della pandemia da covid-19 in Liguria.

Sono 65 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 208 tamponi molecolari a cui si aggiungono 1.071 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di sabato 25 febbraio 2023, che riporta 660.972 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 3.746 (21 in meno di ieri), segue Savona, dove i positivi sono 978, 809 e 706 quelli delle province, rispettivamente, di Imperia e La Spezia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 198, mentre sono in fase di verifica 119 tamponi. Totale 6.556 persone attualmente positive, 23 in meno di ieri.

I ricoverati in ospedale sono 95 (5 meno di ieri), di cui 2 in terapia intensiva (come ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 603 persone, 44 in più di ieri. I nuovi guariti sono 88, per un totale da inizio emergenza di 648.540.

Le vittime totali sono 5. 876; nelle ultime ore non si registrano nuovi decessi. Sono stati somministrati 3.727.713 vaccini di cui 83 nelle ultime 24 ore. Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata: