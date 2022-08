Coronavirus: 693 nuovi positivi, 299 ospedalizzati e 7 decessi

Sono 693 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1.048 tamponi molecolari a cui si aggiungono 6.362 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di mercoledì 24 agosto 2022, che riporta 556.315 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 5.362, segue Savona, dove i positivi sono 1.704, 1.535 e 1.413 quelli delle province, rispettivamente, di La Spezia e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 339, mentre sono in fase di verifica 875 tamponi. Totale 11.228 persone attualmente positive.

I ricoverati in ospedale sono 299 (21 in meno di ieri), di cui 8 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 7.720 persone, 435 in più di ieri. Il 37% dei pazienti ricoverati positivi ha forme medie o gravi per cause correlate al covid-19, il 63% ha forme asintomatiche o con sintomi lievi e sono ricoverati per altre cause. Alisa precisa che il valore percentuale è determinato dall’analisi delle cartelle cliniche dei pazienti presenti nella giornata del 23/08, attraverso il modello di sorveglianza basato su prevalenza puntuale, cioè la fotografia della situazione clinica dei pazienti al momento della rilevazione della positività.

I nuovi guariti sono 932, per un totale da inizio emergenza di 539.562.

Le vittime totali sono 5.525 e 7 i nuovi decessi registrati negli ospedali liguri tra l'8 luglio e il 22 agosto: due donne rispettivamente di 84 e 95 anni e cinque uomini tra i 73 e i 94 anni.

I vaccini consegnati sono 3.533.894, quelli somministrati 3.575.340 di cui nelle ultime 24 ore 708.

Coronavirus, i nuovi positivi

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 100

Asl 2: 127

Asl 3: 259

Asl 4: 98

Asl 5: 109

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria: 0.

Coronavirus, bollettino nazionale del 24 agosto