Coronavirus, il bollettino di giovedì 22 settembre con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, erano 478 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1.017 tamponi molecolari a cui si aggiungono 4.069 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di mercoledì 21 settembre 2022, che riporta 569.714 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 4.714, segue Savona, dove i positivi sono 1.267, 1.040 e 1.020 quelli delle province, rispettivamente, di La Spezia e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 228, mentre sono in fase di verifica 299 tamponi. Totale 8.568 persone attualmente positive (6 in meno rispetto a ieri).

I ricoverati in ospedale sono 136 (3 in più di ieri), di cui 3 in terapia intensiva (come ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 4.848 persone, 245 in più di ieri. I nuovi guariti sono invece 483, per un totale da inizio emergenza di 555.574.

Le vittime totali sono 5.572, una più di ieri: si tratta di un uomo di 80 anni, deceduto il 18 settembre all'ospedale Galliera. A oggi sono state somministrate 3.588.963 dosi di vaccino, di cui 1.206 nelle ultime 24 ore.

Report positivi

36% Pazienti ricoverati positivi a sars-cov2, con forme medie o gravi per cause covid-19 correlate

64% Pazienti positivi a sars-cov2, con forme asintomatiche o con sintomi lievi, ricoverati per altre cause cliniche non correlate a covid 19.

Il valore percentuale è determinato dall’analisi delle cartelle cliniche dei pazienti presenti nella giornata del 26/07, attraverso il modello di sorveglianza basato su prevalenza puntuale, cioè la fotografia della situazione clinica dei pazienti al momento della rilevazione.

Coronavirus, i nuovi positivi

Sono 478 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1.017 tamponi molecolari a cui si aggiungono 4.069 test antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 78

Asl 2: 75

Asl 3: 186

Asl 4: 59

Asl 5: 80

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria: 0.

Notizia in aggiornamento.

