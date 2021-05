Coronavirus, il bollettino del 22 maggio: 60 nuovi casi e un solo decesso

Sono 60 i nuovi casi rilevati dall'esame di 3.086 tamponi molecolari effettuati e 2.412 tamponi rapidi antigenici, secondo il bollettino della Regione di sabato 22 maggio 2021, che riporta 102.239 casi positivi totali da inizio emergenza. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 1.754 (in calo rispetto a ieri), seguita da La Spezia, dove i positivi sono 492; 446 e 359 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e di Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 69, mentre sono in fase di verifica 122 tamponi. Totale 3.242 persone attualmente positive, un dato inferiore a quello di ieri.

Calano anche i ricoverati in ospedale, che sono 237 (11 in meno di ieri), di cui 43 in terapia intensiva (2 meno di ieri), mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono 1.811 persone, 102 persone in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono invece 142 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 94.693 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020). Le vittime totali salgono a 4.304, 1 in più di ieri: si tratta di un 87enne deceduto il 20 maggio 2021 all'ospedale Galliera.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 623, in quello della Asl 2 invece 337, 800 quelle in Asl 3, 182 in Asl 4, 688 in Asl 5. A oggi sono state consegnate 892.570 dosi di vaccino, di cui 853.781 sono già state somministrate, con una percentuale del 96% dei vaccini somministrati su quelli consegnati (da martedì 2 marzo i dati sono ricavati dall'Anagrafe vaccinazioni covid-19 nazionale). Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.841 dosi.

Il punto del presidente Toti

«In Liguria continua la flessione del contagio da covid e tutte le province registrano dati da zona bianca: la media della regione è di 36 casi ogni 100mila abitanti, quindi ben al di sotto dei parametri nazionali per rientrare in questa fascia. In particolare l'incidenza più bassa viene registrata nella Città metropolitana di Genova con una media di 28 casi (ogni 100mila abitanti in 7 giorni) poi la Provincia di Savona con 30. La provincia di Imperia ne registra invece 39, mentre quella spezzina 49. Tutte le quattro province hanno dati in calo rispetto a ieri e anche La Spezia dove ancora non era stato raggiunto il dato da zona bianca è addirittura scesa sotto la soglia che la determina». Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione coronavirus in Liguria.

«Prosegue anche il calo dell'occupazione dei posti letto - continua Toti -. Oggi, anche in un giorno in cui le dimissioni sono solitamente ridotte, sono 11 in meno, ma soprattutto siamo scesi sotto i 200 pazienti in media intensità. Un dato che finalmente fa tirare il fiato a tutta la nostra sanità impegnata da mesi con uno sforzo enorme su tutti i fronti: era dal 10 ottobre del 2020 che non si registravano dati così bassi nei nostri ospedali. Oggi abbiamo un solo decesso di un uomo di 89 anni, anche una morte sola è sempre una brutta notizia e un dramma ovviamente per le famiglie coinvolte, ma il calo della mortalità conferma l'impatto decisivo che sta avendo la campagna vaccinale nella nostra Regione».

«Per quanto riguarda i vaccini - precisa Toti - oggi siamo al 96% del somministrato sul consegnato, segno che la nostra campagna continua a ritmo sostenuto. I cittadini liguri che hanno ricevuto la prima dose sono il 36,42% mentre la media in Italia è del 34%, e la Liguria è davanti anche sulla seconda dose con il 19,57% dei vaccinati a ciclo competo, contro il 16,20% della media nazionale».

«Infine - prosegue il presidente - questa mattina sono stato in Piemonte dove con il presidente Alberto Cirio ho siglato il protocollo che ci permetterà di vaccinare i turisti liguri che soggiornano per molto tempo in Piemonte e viceversa. Il documento è stato trasmesso al commissario Figliuolo e se arriverà il suo via libera, partiremo al più presto. Un servizio utile e ragionevole che amplia il piano vaccinale. Sono oltre 250mila i turisti piemontesi che soggiornano in Liguria, quindi ritengo - conclude Toti - che questa sia una iniziativa di buon senso».

I dati di oggi

Sono 60 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria su 3.086 tamponi molecolari effettuati e 2.412 tamponi rapidi antigenici. Il dato è riferito alla effettiva residenza della persona testata Questo il dettaglio:

Asl 1: 7

Asl 2: 4

Asl 3: 25

Asl 4: 4

Asl 5: 20

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0.

Coronavirus, il bollettino nazionale del 22 maggio 2021