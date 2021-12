Coronavirus, il bollettino di mercoledì 22 dicembre con nuovi casi e decessi

In attesa dei dati odierni, erano 869 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, quando sono stati effettuati 6.540 tamponi molecolari e 16.732 tamponi antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di lunedì 20 dicembre 2021, che riporta 135.784 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 4.456 (138 in più di ieri); seguono Imperia, dove i positivi sono 2.679; 1.945 e 1.679 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e di La Spezia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 132, mentre sono in fase di verifica 294 tamponi. Totale 10.782 persone attualmente positive, 375 in più rispetto a ieri.

I ricoverati in ospedale sono 432 (21 in più di ieri) di cui 31 in terapia intensiva (uno meno di ieri), di cui 22 non vaccinati e 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 8.076 persone, 256 in meno rispetto a ieri. Sono invece 487 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 120.469 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020).

Le vittime totali salgono a 4.533, sette più di ieri, due in Asl4 e cinque in Asl1. La più giovane aveva 53 anni e la più anziana 93. Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 1.182, in quello della Asl 2 invece 1.224, 2.603 quelli in Asl 3, 599 in Asl 4, 911 in Asl 5, per un totale di 6.519. A oggi sono state consegnate 2.773.163 dosi di vaccino, di cui 2.719.715 sono già state somministrate, con una percentuale del 98% dei vaccini somministrati su quelli consegnati. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 14.884 dosi.

Coronavirus, i nuovi positivi

Sono 869 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, quando sono stati effettuati 6.540 tamponi molecolari e 16.732 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 334

Asl 2: 137

Asl 3: 206

Asl 4: 98

Asl 5: 88

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 6.

Coronavirus, il bollettino nazionale 21 dicembre 2021