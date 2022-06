Coronavirus, il bollettino di lunedì 20 giugno con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, erano 690 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria domenica 19 giugno. Di queste persone, 56 abitano in zona di competenza di Asl 1, 89 in zona di Asl 2, 318 sono sotto Asl 3, 84 Asl 4 e 142 sono seguite da Asl 5. Una persona non è riconducibile alla domiciliazione in Liguria.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 848 molecolari e 2916 rapidi.

In totale, in Liguria attualmente ci sono 10.534 persone positive a covid: 1286 in provincia di Savona, 1506 in quella della Spezia, 1006 in quella di Imperia, 5974 in quella di Genova, 251 persone sono residenti fuori regione e 511 sono in fase di verifica.

Cinque nuovi ospedalizzati, di cui uno in terapia intensiva.

Il totale dei guariti ammonta a 464 persone nuove in più, mentre non si registrano decessi.