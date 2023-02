Coronavirus, il bollettino di lunedì 20 febbraio con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, erano 61 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria, a fronte di 243 tamponi molecolari e 801 test rapidi: questi i dati del bollettino diramato dalla Regione domenica 19 febbraio.

Dei 61 positivi, 12 risiedono in territorio di Asl 1, 9 in quello di Asl 2, 18 in Asl 3, 4 in Asl 4 e 18 di Asl 5.

Gli attuali positivi sono 6.623: 971 in provincia di Savona, 719 in quella di La Spezia, 821 in quella di Imperia e 3.798 in quella di Genova. 197 i malati residenti fuori provincia e 117 in fase di verifica.

In 24 ore non è stato registrato nessun ospedalizzato in più: attualmente ci sono 95 ricoverati con covid, di cui 5 in terapia intensiva.

Rispetto a ieri, da segnalare 19 persone in meno in isolamento domiciliare, 66 guariti in più e nessun deceduto.

Notizia in aggiornamento.