Coronavirus, salgono a 150 i ricoverati negli ospedali

Sono 40 i nuovi positivi in Liguria, su 2.295 tamponi eseguiti: oltre mille in meno rispetto a mercoledì. Si registra il secondo studente positivo: si tratta di un ragazzo dell'istituto tecnico Liceti di Rapallo, da oggi la classe e le due insegnanti sono in quarantena.

Il bollettino della Regione riporta 12.171 casi positivi totali da inizio emergenza, 10.522 dei quali sintomatici. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 1.024, seguita da La Spezia, dove i positivi sono 879; 213 e 125 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 95, mentre sono in fase di verifica 193 tamponi.

I ricoverati in ospedale sono 150, di cui 15 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, salgono a 1.208 persone. Restano ventuno i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 8.056 sulla totalità di 12.171 persone che si sono ammalate. Le vittime totali sono 1.586, più tre nelle ultime 24 ore: una donna di 71 anni all'ospedale di Savona; un uomo di 81 anni all'ospedale di Sarzana; un uomo di 87 al San Martino

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 88, in quello della Asl 2 invece 195, 728 quelle in Asl 3, 131 in Asl 4, 832 in Asl 5.

• ASL 1: 8

5 contatto caso confermato

3 attività screening

• ASL 3: 21

13 contatto caso confermato

8 attività screening

• ASL 5: 11

3 contatto caso confermato

8 attività screening

La specificazione della Asl sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.