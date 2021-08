Covid, il bollettino: 78 nuovi positivi a fronte di 2377 tamponi. Un decesso nelle ultime 24 ore

Sono 78 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.406 tamponi molecolari e 971 tamponi antigenici rapidi: questi i dati del bollettino di lunedì 16 agosto 2021 diffusi dalla Regione. Di questi 78, 9 si trovano nel territorio di Asl 1, 16 in quello di Asl 2, 44 in Asl 3, 2 in Asl 4 e 7 in Asl 5.

Sono 107.515 i casi positivi totali da inizio emergenza. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 1.352, seguita da Imperia, dove i positivi sono 558; 461 e 354 quelli delle province, rispettivamente, di La Spezia e di Savona. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 72, mentre sono in fase di verifica 264 tamponi. Totale 3.061 persone attualmente positive.

I ricoverati in ospedale sono 85 (2 in più di ieri), di cui 10 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono 1.728 persone, 30 in più di ieri. Sono invece 102 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 100.083 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020). Le vittime totali sono 4.371, nelle ultime 24 ore si è registrato il decesso di un uomo di 77 anni, mancato all'ospedale di Sanremo il 15 agosto.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 385, in quello della Asl 2 invece 325, 568 quelle in Asl 3, 119 in Asl 4, 335 in Asl 5, per un totale di 1.732.

Il punto sui vaccini

Per quanto riguarda i vaccini, a oggi sono state consegnate 2.030.009 dosi di vaccino, di cui 1.873.944 sono già state somministrate, con una percentuale del 92% dei vaccini somministrati su quelli consegnati. .