Coronavirus, il bollettino di lunedì 14 novembre con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, ieri erano 558 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, a fronte di 639 tamponi molecolari e 2904 test rapidi. Di questi nuovi positivi, 64 si trovano in territorio di Asl 1, 82 in Asl 2, 287 in Asl 3, 41 in Asl 4 e 84 in Asl 5.

Le persone che in questo momento stanno lottando contro il covid in Liguria sono 10.730: 1.478 in provincia di Savona, 1.453 in quella di La Spezia, 1.211 in provincia di Imperia e 6.085 in provincia di Genova. 257 persone sono residenti fuori regione e 246 sono attualmente in fase di verifica.

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, in questo momento in Liguria ci sono 265 ricoverati con covid, 11 in più di sabato. Di questi 265, 4 si trovano in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 60 persone in meno di ieri, e i guariti sono aumentati di 618 unità. Un decesso registrato in data 11 novembre: un uomo di 82 anni morto all'ospedale San Martino di Genova.

Notizia in aggiornamento.