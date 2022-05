Covid, 847 nuovi positivi. Toti: "Calo costante grazie al vaccino"

Sono 847 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1.783 tamponi molecolari a cui si aggiungono 4.903 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di sabato 14 maggio 2022, che riporta 440.522 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 7.048 (182 meno di ieri), segue La Spezia, dove i positivi sono 2.070, 1.760 e 1.663 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 258, mentre sono in fase di verifica 406 tamponi. Totale 13.023 persone attualmente positive (338 in meno rispetto a ieri).

I ricoverati in ospedale sono 231 (6 in meno di ieri), di cui 12 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 12.579 persone, 459 in meno di ieri. I nuovi guariti sono invece 1.160, per un totale da inizio emergenza di 422.198.

Le vittime totali sono 5.301, due in più rispeteto a ieri: due uomoni rispettivamente di 89 e 95 anni morti alla Spezia. A oggi sono state consegnate 3.531.905 dosi di vaccino, di cui 3.531.905 sono già state somministrate (il 99%). Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 714 dosi.

Somministrazione quarte dosi

“Sono 16.793 le quarte dosi di vaccino anti Covid somministrate in Liguria a persone over 80 e soggetti ultrafragili compresi tra i 60 e i 79 anni di età, mentre sono 1.281.488 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e quasi un milione, 987.616, le persone che hanno ricevuto la terza dose di vaccino”. Così il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria.

“Ha ricevuto la terza dose l’84,05% delle persone che potevano riceverla, avendo ricevuto la seconda dose da almeno 4 mesi, e ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’87,57% delle persone maggiori di 5 anni residenti in Liguria”, aggiunge.

“I numeri del Covid nella nostra regione registrano, in questa settimana, un calo costante: sabato 7 maggio scorso i positivi totali in Liguria erano 14.712, oggi sono 13.023, 1.689 in meno, segno di un calo della diffusione del virus. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali – aggiunge il presidente – oggi i ricoverati sono 231, di cui 12 in terapia intensiva, una settimana fa erano 275 di cui 14 in terapia intensiva. Rispetto a un anno fa, quando con restrizioni e norme decisamente più stringenti rispetto a oggi, i ricoverati erano 352 di cui 49 in terapia intensiva: è evidente come il miglioramento delle cure e la campagna vaccinale ci abbiano consentito di tornare, finalmente, alla normalità”.

Coronavirus, i nuovi positivi

Sono 847 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1.783 tamponi molecolari a cui si aggiungono 4.903 test antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 132

Asl 2: 81

Asl 3: 385

Asl 4: 93

Asl 5: 146

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0.

Coronavirus, il bollettino nazionale 14 maggio 2022